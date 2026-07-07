Wohnungsvergabe NEU beschlossen: Was Wiener jetzt wissen müssen

Der Wiener Landtag hat die rechtliche Grundlage für das neue Vergabesystem beschlossen. Kernstück sei ein faires und transparentes Bonuspunkte-System, das den Zugang zu Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen neu regelt.

Mit dem Beschluss der entsprechenden Gesetzesnovelle hat der Wiener Landtag die rechtliche Grundlage für die Wohnungsvergabe NEU geschaffen. Damit sei der Weg frei für die flächendeckende Umsetzung des neuen Vergabemodells, das den Zugang zu leistbarem Wohnraum noch gerechter, transparenter und treffsicherer machen werde – basierend auf klaren Kriterien und den individuellen Lebenslagen der Wiener, heißt es in einer Aussendung.

„Wiener Wohnbaumodell stellt Weichen in die Zukunft“

„Das einzigartige Wiener Wohnbaumodell stellt die Weichen in die Zukunft.Die Wohnungsvergabe NEU ist die größte Weiterentwicklung unseres Vergabesystems seit Jahrzehnten. Sie sorgt dafür, dass leistbarer Wohnraum künftig noch gezielter dort ankommt, wo er am dringendsten gebraucht wird. Es freut mich, dass dieser Weg auch im Wiener Landtag breite Zustimmung gefunden hat – die Unterstützung der ÖVP und der Grünen bestätigt uns in diesem wichtigen Reformschritt“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Orientiert sich eng an den realen Lebensumständen“

NEOS Wien Klubobfrau und Wohnbausprecherin Selma Arapović ergänzt:„Das neue Bonuspunktesystem orientiert sich eng an den realen Lebensumständen der Wienerinnen und Wiener bei der Wohnungsvergabe. Durch die Kombination unterschiedlicher, klar nachvollziehbaren Kriterien – wie etwa der gezielten Berücksichtigung von Alleinerziehenden oder Menschen in Aus- und Weiterbildung – schaffen wir ein faires und flexibles Vergabesystem, das Transparenz und Treffsicherheit bietet.“

Wien: Das neue Vergabesystem im Überblick

Kernstück der Wohnungsvergabe NEU ist ein transparentes Bonuspunkte-System, das die unterschiedlichen Lebenssituationen der Wohnungssuchenden berücksichtigt. An die Stelle eines starren Kriterienkatalogs tritt ein flexibles Modell: Wer mehr Unterstützung benötigt, erhält auch mehr Punkte, heißt es weiter.

Wohnungsvergabe: Was du wissen musst

Der Vergabeprozess sei einfach, transparent und nachvollziehbar gestaltet. Wer die allgemeinen Zugangskriterien erfüllt, erhält ein Wiener Wohn-Ticket für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen. Auf Basis der individuellen Lebenssituation und mit den entsprechenden Nachweisen werden Bonuspunkte angerechnet, die die Reihung im Vergabesystem bestimmen, wird mitgeteilt. So werde sichergestellt, dass leistbarer Wohnraum an jene Menschen vergeben wird, die ihn am dringendsten benötigen.

Nach diesen Kriterien erfolgt die Vergabe von Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen in Wien: Wien-Bonus – der Wohnwerber hat seit mindestens 6 Jahren einen durchgehenden Hauptwohnsitz in Wien: bis zu 45 Punkte

– der Wohnwerber hat seit mindestens 6 Jahren einen durchgehenden Hauptwohnsitz in Wien: bis zu Lange Wartezeit – der Wohnwerber hat trotz aktiver Wohnungssuche noch keine Erstreihung bei einer Wohnung erreicht: bis zu 45 Punkte

– der Wohnwerber hat trotz aktiver Wohnungssuche noch keine Erstreihung bei einer Wohnung erreicht: bis zu Jungwiener – der Wohnwerber ist unter 25 Jahre alt, verfügt über keinen eigenen Hauptmietvertrag und der künftige Haushalt besteht aus maximal zwei Personen: 50 Punkte

– der Wohnwerber ist unter 25 Jahre alt, verfügt über keinen eigenen Hauptmietvertrag und der künftige Haushalt besteht aus maximal zwei Personen: Überbelag – der Wohnwerber wohnt aktuell als Hauptmieter in einer Wohnung, die aufgrund der Haushaltsgröße zu klein ist: 50 Punkte

– der Wohnwerber in einer Wohnung, die aufgrund der Haushaltsgröße zu klein ist: Alleinerziehend – der Wohnwerber lebt ohne Partner und betreut Kinder im gemeinsamen Haushalt: bis zu 80 Punkte

– der Wohnwerber und betreut Kinder im gemeinsamen Haushalt: bis zu Aus- und Weiterbildung – der Wohnwerber absolviert eine Ausbildung oder Weiterbildung mit einem entsprechenden Stundenausmaß: 20 Punkte

– der Wohnwerber absolviert eine Ausbildung oder Weiterbildung mit einem entsprechenden Stundenausmaß: Schwangerschaft – die Wohnwerberin oder die Partnerin ist schwanger: 30 Punkte

– die Wohnwerberin oder die Partnerin ist schwanger: Wohnkosten – der Wohnwerber bezieht Wohnbeihilfe oder Mindestsicherung mit ausgewiesenem Wohnkostenanteil: 50 Punkte

– der Wohnwerber bezieht Wohnbeihilfe oder Mindestsicherung mit ausgewiesenem Wohnkostenanteil: Wechsel in kleinere Wohnung – der Wohnwerbe r ist Hauptmieter und möchte in eine Wohnung mit weniger Wohnräumen übersiedeln: bis zu 70 Punkte

– der Wohnwerbe und möchte in eine Wohnung mit weniger Wohnräumen übersiedeln: bis zu Wohnungswechsel ab 65 Jahren aus dem Gemeindebau – der Wohnwerber ist Hauptmieter*in einer Gemeindewohnung und hat das 65. Lebensjahr vollendet:

bis zu 30 Punkte

– der Wohnwerber einer Gemeindewohnung und hat das 65. Lebensjahr vollendet: bis zu Wohnung ohne Bad und/oder WC – die aktuelle Wohnung verfügt über kein Bad und/oder kein WC innerhalb der Wohnung: bis zu 50 Punkte

– die aktuelle Wohnung verfügt über kein Bad und/oder kein WC innerhalb der Wohnung: bis zu Trennung/Scheidung – der Wohnwerber muss aufgrund einer Trennung oder Scheidung aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen: bis zu 50 Punkte

– der Wohnwerber muss aufgrund einer Trennung oder Scheidung aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen: bis zu Drohender Wohnungsverlust – der Wohnwerber steht kurz davor, die aktuelle Wohnung zu verlieren: bis zu 80 Punkte

– der Wohnwerber steht kurz davor, die aktuelle Wohnung zu verlieren: bis zu Betreute Person – der Wohnwerber lebt in einer sozialen Einrichtung oder wird dort betreut: 75 Punkte

– der Wohnwerber lebt in einer sozialen Einrichtung oder wird dort betreut: Wohnbedarf aufgrund häuslicher Gewalt – es besteht ein dringender Wohnbedarf aufgrund von Gewalt im gemeinsamen Haushalt: 100 Punkte

– es besteht ein dringender Wohnbedarf aufgrund von Gewalt im gemeinsamen Haushalt: Chronische Mobilitätseinschränkung – der Wohnwerber oder eine anrechenbare Person hat eine dauerhafte Mobilitätseinschränkung und die Wohnung ist dafür nicht geeignet: bis zu 100 Punkte

– der Wohnwerber oder eine anrechenbare Person hat eine dauerhafte Mobilitätseinschränkung und die Wohnung ist dafür nicht geeignet: bis zu Pflege zu Hause – der Wohnwerber oder ein Haushaltsmitglied hat Pflegebedarf ab Pflegestufe 3 und wird zu Hause betreut: bis zu 100 Punkte Alle detaillierten Infos – inklusive einer neuen Videoserie und die Details zu Vergaberichtlinien – findest hier auf der Website.

Lebenslagen werden berücksichtigt

Künftig werden Lebenslagen, in denen der Wohnbedarf besonders hoch ist, noch stärker berücksichtigt, heißt es weiter. Dazu zählen etwa Familien mit zu wenig Wohnraum, Alleinerzieher oder Menschen, die durch steigende Wohnkosten stark belastet sind. Auch einschneidende Veränderungen wie eine Trennung oder ein drohender Wohnungsverlust fließen in die Bewertung ein. Ebenso werden besondere Lebensphasen wie Ausbildung oder der Umzug in die erste eigene Wohnung berücksichtigt. Darüber hinaus spielen gesundheitliche Aspekte, Pflegeverantwortung oder Anforderungen an barrierefreies Wohnen eine wichtige Rolle. Neu ist zudem, dass Bonuspunkte miteinander kombiniert werden können. Gleichzeitig bleibt bestehen, was sich bewährt hat: So sorgt der Wien-Bonus weiterhin dafür, dass langjährige Wiener bei der Wohnungsvergabe berücksichtigt werden, wird mitgeteilt.

Vergabe-System wird im September umgestellt

Die Vorab-Registrierung im neuen System wird ab dem 14. Juli möglich sein, die Wohnungsvergabe NEU wird am 22. September 2026 starten. Gleichzeitig gilt eine Übergangsphase: Inhaber eines bestehenden Wiener Wohn-Tickets können noch bis Herbst wie gewohnt nach Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen suchen. Im Anschluss erfolgt die Vergabe ausschließlich über das neue System, heißt es abschließend.