Feuerwehr rettet verirrtes Rehkitz aus Bachbett

Zu einer nicht alltäglichen Tierrettung rückte die Feuerwehr Mödling am 6. Juli aus. Ein Rehkitz verirrte sich in das Bachbett des Mödlingbaches und musste von den Einsatzkräften gerettet werden.

Laute Rufe eines Wildtiers aus dem Bereich des Mödlingbaches veranlassten Passanten den Feuerwehr-Notruf zu wählen. Laut Alarmierung war zuerst von einem verletzten Storch die Rede. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch etwas anders dar, teilte die Feuerwehr Mödling mit.

Völlig durchnässtes Jungtier

Mehrere Anwohner sowie eine Streife der Polizei waren bereits am Einsatzort. Im Bach befand sich allerdings kein Storch sondern ein junges Reh. Da der Mödlingbach an dieser Stelle baulich reguliert ist war es dem bereits völlig durchnässten Jungtier nicht möglich selbstständig das Bachbett zu verlassen.

Tierrettung erfolgreich

Da es sich um ein Wildtier handelte, wurde das zuständige Jagdaufsichtsorgan durch die Polizei telefonisch verständigt. In der Zwischenzeit bereitete die Feuerwehr eine Wolldecke sowie eine Tiertransportbox vor, um das Tier einzufangen. Vorsichtig näherten sich zwei Feuerwehrmitglieder dem Tier, wickelten es behutsam in die Decke und setzten es in die Transportbox, bis eine Jägerin eintraf. Sie übernahm das Tier zur weiteren Betreuung und die Feuerwehr konnte wieder einrücken. Nach Rücksprache mit der Jägerschaft soll das Tier nach Möglichkeit aufgepäppelt bzw. weiter aufgezogen und anschließend wieder in der Natur ausgesetzt werden, teilt die Feuerwehr abschließend mit.