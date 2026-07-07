Paar in Wien mit „Schusswaffe“ bedroht: Mann verletzt

Gestern Abend wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing alarmiert. Ein Mann und seine Freundin sollen von zwei Männern mit einer Schusswaffe bedroht worden sein.

Nachdem ein Paar in Wien mit einer vermeintlichen Waffe bedroht worden war, kam es zu einer Festnahme.

Nachdem ein Paar in Wien mit einer vermeintlichen Waffe bedroht worden war, kam es zu einer Festnahme.

Als die Beamten eintrafen wurden diese von einem 24-Jährigen und seiner 20-jährigen Freundin erwartet. Zwischen dem Mann und zwei ihm Unbekannten soll es zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein. Einer der Tatverdächtigen soll eine Schusswaffe gezogen und den Mann bedroht haben. Weiters wurde er durch Schläge leicht verletzt, teilt die Wiener Polizei mit.

Festnahme

Die beiden Tatverdächtigen sollen kurz nach der Tat geflüchtet sein. Aufgrund einer genauen Personenbeschreibung sowie der Angabe der Fluchtrichtung konnten innerhalb kurzer Zeit zwei Männer, auf welche die Beschreibung zutraf, angehalten werden. Die beiden, ein 25-Jähriger und ein 41-Jähriger, beide aus Rumänien, wurden vorläufig festgenommen.

Schreckschusspistole wurde gefunden

Die vermeintliche Schusswaffe konnte bei den Männern nicht vorgefunden werden, jedoch wurde diese im Zuge der Bestreifung im Nahbereich auf der Straße aufgefunden und sichergestellt. Es handelt sich um eine Schreckschusspistole. Die zwei Beschuldigten befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen, heißt es abschließend.