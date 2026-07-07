Messerattacke in Favoriten: Tatverdächtiger nach Sofortfahndung gefasst

Eine 35-Jährige soll gestern Abend im Bereich des Columbusplatzes von einem ihr unbekannten Mann angesprochen worden sein. Er soll sie aufgefordert haben, mit ihm mitzukommen.

Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger (StA.: Slowakei), angehalten werden.

Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger (StA.: Slowakei), angehalten werden.

Nachdem die Frau der Aufforderung nicht nachkam, soll der Unbekannte ein Messer gezogen und sie damit bedroht sowie am Unterarm leicht verletzt haben. Die Frau lief davon. Eine Zeugin und Freundin des Opfers verständigte die Polizei.

Sofortfahndung

Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger (StA.: Slowakei), angehalten werden. Ein Messer konnte nicht vorgefunden werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Der 29-Jährige befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.