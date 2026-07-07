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auf dem bild von 5min.at sieht man einen mann mit einem messer.
Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger (StA.: Slowakei), angehalten werden.
Wien/10. Bezirk
07/07/2026
Festnahme

Messerattacke in Favoriten: Tatverdächtiger nach Sofortfahndung gefasst

Eine 35-Jährige soll gestern Abend im Bereich des Columbusplatzes von einem ihr unbekannten Mann angesprochen worden sein. Er soll sie aufgefordert haben, mit ihm mitzukommen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Nachdem die Frau der Aufforderung nicht nachkam, soll der Unbekannte ein Messer gezogen und sie damit bedroht sowie am Unterarm leicht verletzt haben. Die Frau lief davon. Eine Zeugin und Freundin des Opfers verständigte die Polizei.

Sofortfahndung

Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger (StA.: Slowakei), angehalten werden. Ein Messer konnte nicht vorgefunden werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Der 29-Jährige befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

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