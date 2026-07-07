Krieg im Hotelzimmer: Betrunkene (33) bewirft Polizisten mit Fernbedienung

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus nach Wien-Penzing wurden am Montagabend in ein Hotel gerufen. Vor Ort wurden sie von dem Rezeptionisten erwartet.

Laut seinen Angaben hat sich ein Gast in einem sehr aufgebrachten Zustand befunden, soll einen Gegenstand des Hotels beschädigt haben und anschließend im Stiegenhaus des Hotels verschwunden sein. Die Beamten konnten im Zuge der Nachschau den gesuchten Gast, eine 33-Jährige (Stbg.: Österreich), in einem der Zimmer im Bett liegend antreffen.

Frau attackierte Polizisten

Im gesamten Zimmer lag Kleidung am Boden. Die Frau machte einen durch Alkohol beeinträchtigten Eindruck auf die Beamten. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung wurde diese den Beamten gegenüber immer aufgebrachter, ballte ihre Fäuste, gestikulierte aggressiv in Richtung der Polizisten und wollte an der Amtshandlung nicht mitwirken. Plötzlich sprang die Frau auf, nahm eine Fernbedienung in ihre Hand und bewarf damit einen der Beamten.

Vorläufig festgenommen

Die Polizisten mussten weiters Körperkraft anwenden, da die 33-Jährige immer wieder versuchte, die einschreitenden Beamten zu attackieren. Sie wurde wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau auf freiem Fuß angezeigt.