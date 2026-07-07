Tochter (7) im Auto: Alko-Lenker fährt nach Unfall davon

In Wien-Donaustadt kam es gestern Nachmittag zu einem Polizeieinsatz. Beamte hörten einen lauten Knall und konnten dann einen Autofahrer ausforschen, der seine Tochter dabei hatte.

Ein Mann krachte gestern in Wien in ein Verkehrszeichen und eine Schutzinsel - er war alkoholisiert.

Ein Mann krachte gestern in Wien in ein Verkehrszeichen und eine Schutzinsel - er war alkoholisiert.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt waren gerade im Zuge ihres Fußstreifendienstes mit einer Personskontrolle im Bereich der Wagramer Straße beschäftigt, als sie das Quietschen von Reifen sowie ein lautes Motorgeräusch im Nahbereich wahrnehmen konnten. Kurz darauf erschallte ein lauter Knall, teilt die Wiener Polizei mit.

Auto krachte gegen Verkehrszeichen und Schutzinsel

Ein Fahrzeug prallte gegen ein Verkehrszeichen auf einer Schutzinsel der Wagramer Straße. Die Beamten eilten umgehend zum Unfallort, jedoch entfernte sich das Auto und fuhr davon, teilen die Beamten weiter mit. In der Attemsgasse konnte der Wagen angetroffen werden.

Führerschein abgenommen

Der Autolenker, ein 47-jähriger Österreicher stand neben dem beschädigten Fahrzeug. Im Fahrzeuginneren am Beifahrersitzbe fand sich seine 7-jährige Tochter. Beide hatten augenscheinlich keine körperlichen Verletzungen. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,8 Promille bei dem Mann. Die Lenkberechtigung wurde dem Mann vorläufig abgenommen und er wurde mehrfach angezeigt.