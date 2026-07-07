Große Suche in Wien: 9-Jährige geht aufs Klo, verschwindet spurlos

Montagabend, am 6. Juli 2026, war ein Betreuer mit einem neunjährigen Mädchen im Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf. Das Mädchen verschwand dabei, jetzt wird nach ihr gesucht.

Gegen 18 Uhr ging die 9-Jährige aufs Klo, danach war sie nicht mehr auffindbar, berichtet die Polizei nun. Die Betreuungseinrichtung, in der das Mädchen war, hat der Polizei das Fehlen gemeldet, die zuständigen Beamten haben sofort umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese verliefen bisher aber negativ, die 9-Jährige ist wie vom Boden verschluckt. Mittlerweile hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen, die auf Hochtouren laufen.

Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach 9-Jähriger

Gleichzeitig bittet man die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Hat man Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort oder dergleichen, soll man sich an das Landeskriminalamt unter der Nummer 01 31310 67800 wenden – oder die Informationen an eine Polizeiinformation weitergeben.