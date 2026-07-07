Platz 2 bei lebenswertesten Städten: Wien nur von dieser Stadt geschlagen

Wie schon im Vorjahr liegt Wien im Ranking der lebenswertesten Städte auf Platz 2. Geschlagen wird man dabei abermals nur von Kopenhagen (Hauptstadt von Dänemark).

Nachdem man einige Jahre lang das Ranking angeführt hat, ist Wien nun das zweite Jahr in Folge von Kopenhagen geschlagen worden. Dabei geht es um den „Global Liveability Index“ der Forschungs- und Analyseabteilung der Economist Group. Befragt werden vor allem jene Personen, die außerhalb ihrer Heimat wohnen, wie sie eben die Stadt, in der sie quasi „untergekommen“ sind, finden. Hinter Kopenhagen und Wien liegen im Ranking der lebenswertesten Städte der Welt Melbourne (Australien), Genf (Schweiz) und Sydney (Australien).

Westeuropa als die lebenswerteste Region

Jene Kategorien, die die „lebenswerteste Stadt“ ausmachen, sind Stabilität, Bildung und Infrastruktur. In allen drei Bereichen hat Kopenhagen richtig abgeräumt und jeweils 100 Punkte bekommen – mehr ist nicht möglich. Die lebenswerteste Region ist übrigens Westeuropa, mit einem Durchschnittswert von 91,7 von 100 Punkten. Asien konnte um 0,3 Punkte auf 73,9 zulegen, wobei vor allem Verbesserungen im Gesundheitswesen chinesischer Städte dafür verantwortlich waren. Einen der größten Sprünge im Ranking hat New York verzeichnet, das um 1,2 Punkte zulegen konnte – und somit auf Platz 66 landet.

Kriege lassen einige Städte abfallen

Sieht man sich den Nahen Osten und Nordafrika an, zeigt sich, dass die Sicherheitslage den Städten dort jeweils einige Plätze gekostet hat. So ist etwa Maskat (Oman) um 14 Ränge, Kuwait-Stadt um zwölf Plätze abgestürzt. Das Schlusslicht ist und bleibt Damaskus (Syrien). Der Krieg im Iran beschert Teheran ein Abrutschen auf Rang 164 – und damit in die zehn am schlechtesten bewerteten Städte. Kiew (Ukraine) liegt auf Platz 166.