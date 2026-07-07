Bekannter Wiener Gastronom mit 65 Jahren verstorben

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist der bekannte Wiener Szenegastronom Christian Wukonigg im Alter von 65 Jahren unerwartet verstorben. Während das Café Engländer in der Innenstadt schon länger besteht, hat er im Herbst 2023 am Praterstern noch ein zweites „Engländer“-Lokal eröffnet. Ersteres hatte er dabei bereits im Jahr 1990 übernommen. Wenig später musste man Insolvenz anmelden.

Dafür war das Café Engländer bekannt

Doch damit wollte sich der Wukonigg nicht zufrieden geben. Er startete mit Wolfgang Jelinek, der im Jahr 2017 verstorben ist, Anfang der 2000er Jahre noch einmal neu. Das Café erlangte daraufhin vor allem in der Künstlerszene einen ganz besonderen Status. Bekannt war man unter anderem für die außergewöhnliche Küche und die Kleidung der Ober, die traditionell gehalten war. Neben seinen beiden „Engländer“-Lokalen war Wukonigg auch sonst sehr engagiert in der Wiener Gastroszene. So eröffnete 2020 etwa das Restaurant „Paul & Vitos“, die „Bar1010“ hatte er zwar mitgeführt, später aber an die Co-Betreiberin abgegeben.