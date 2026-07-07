15 Jahre in gleicher Wohnung, dann bekommt Wienerin 42.000 Euro

Weil ihr die Inflationsanpassung ihrer Miete in der Altbauwohnung zu hoch vorkam, hat sich eine Wienerin von der AK beraten lassen. Und tatsächlich: Schließlich hat sie knapp 42.000 Euro zurückbekommen.

Dass es sich richtig lohnt, die Miete zu überprüfen, zeigt der Fall einer Wienerin. Wie die Arbeiterkammer (AK) berichtet, hat sie 15 Jahre lang in ihrer 111 Quadratmeter großen Altbauwohnung gewohnt. Ihr Vertrag ist zwei Mal befristet verlängert und der Hauptmietzins aufgrund der Inflation angepasst worden. „Von rund 869 auf rund 1.181 Euro“, weiß man bei der AK. Der Wienerin kam das aber irgendwie zu viel vor, daher holte sie sich Hilfe. Im Rahmen des AK Altbau-Mietenchecks haben die Experten daraufhin ein Verfahren für sie eingeleitet. Und siehe da: Ein Vergleich vor der Schlichtungsstelle brachte der Frau nicht weniger als 42.000 Euro.