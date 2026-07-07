Wien startet verregnet in den Mittwoch – Wetter bessert sich dann

In Wien startet der Mittwoch, 8. Juli 2026, mit dichten Wolken und kurzen Regenschauern, die vor allem in den Vormittagsstunden über die Bundeshauptstadt ziehen werden. Grund dafür ist eine Kaltfront, die in den Nachtstunden über das Land zieht. „Im Tagesverlauf setzt sich dann aber mehr und mehr die Sonne durch“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Wind wird dabei zunehmend lebhaft aus nordwestlicher Richtung wehen. Und das bei Frühtemperaturen von um die 21 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 28 Grad, so die Experten abschließend in ihrer Prognose.