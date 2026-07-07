Polizei-Großeinsatz in Wien-Penzing: WEGA vor Ort, Mann festgenommen

Rund um die Mittagszeit wurde in Wien-Penzing plötzlich das Gebiet rund um die Maroltingergasse und die Leyserstraße abgesperrt. Dort ist es nämlich zu einem Polizei-Großeinsatz gekommen. Grund dafür war eine mutmaßliche Drohung. Selbst die Sondereinheit WEGA wurde hinzugerufen, weil man nicht ausschließen konnte, dass auch eine Schusswaffe mit im Spiel war. Schließlich wurde ein Mann festgenommen, für die Beamten war der Einsatz am frühen Nachmittag beendet, berichten Medien. Ob am Ende des Tages dann tatsächlich eine Schusswaffe im Spiel war, ist unklar. Die Polizei hält sich derweil zu den Hintergründen des Einsatzes bedeckt.