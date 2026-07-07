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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Mann wird festgenommen
Eine Person wurde bei dem Einsatz festgenommen.
Wien / 14. Bezirk
07/07/2026
Dienstagmittag

Polizei-Großeinsatz in Wien-Penzing: WEGA vor Ort, Mann festgenommen

Dienstagmittag, 7. Juli 2026, stand die WEGA in Wien-Penzing im Einsatz. Eine mutmaßliche gefährliche Drohung war der Grund dafür. Unklar ist, ob auch eine Schusswaffe mit im Spiel war.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Rund um die Mittagszeit wurde in Wien-Penzing plötzlich das Gebiet rund um die Maroltingergasse und die Leyserstraße abgesperrt. Dort ist es nämlich zu einem Polizei-Großeinsatz gekommen. Grund dafür war eine mutmaßliche Drohung. Selbst die Sondereinheit WEGA wurde hinzugerufen, weil man nicht ausschließen konnte, dass auch eine Schusswaffe mit im Spiel war. Schließlich wurde ein Mann festgenommen, für die Beamten war der Einsatz am frühen Nachmittag beendet, berichten Medien. Ob am Ende des Tages dann tatsächlich eine Schusswaffe im Spiel war, ist unklar. Die Polizei hält sich derweil zu den Hintergründen des Einsatzes bedeckt.

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