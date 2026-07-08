Seit Montag vermisst: 9-Jährige in Wien gefunden

Jenes neunjährige Mädchen, nach dem seit Montagabend, 6. Juli 2026, in Wien groß gesucht wurde, konnte gefunden werden. Das bestätigt die Wiener Polizei gegenüber 5 Minuten.

Ein neunjähriges Mädchen galt seit Montagabend, 7. Juli 2026 gegen 18 Uhr, als vermisst. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade mit einem Betreuer im Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf unterwegs und ging aufs Klo. Danach war sie nicht mehr auffindbar, berichtete die Polizei am Dienstag. Gleichzeitig bat man die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mädchen.

Große Suchaktion nach 9-Jähriger nimmt gutes Ende

Am Mittwoch nun die erlösende Nachricht: Der Fall hat ein Happy End, die 9-Jährige konnte gefunden werden. Die große Suchaktion von Polizei und Bevölkerung hat also ein gutes Ende genommen. Das Mädchen wurde bei einem Angehörigen in Wien angetroffen. „Sie wurde in die Obhut der Betreuungseinrichtung der Stadt Wien unverletzt und wohlbehalten übergeben“, so die Polizei.