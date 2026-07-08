Lokalbrand am Wiedner Gürtel: Passanten bemerkten Feuer

Am Wiedner Gürtel im 4. Bezirk in Wien war am Mittwochvormittag die Feuerwehr mit sechs Autos und 27 Mann im Einsatz. Grund ist ein Brand in einem Gastrobetrieb.

Mehrere Feuerwehrautos sind am Mittwochvormittag (8. Juli) entlang des Wiedner Gürtels im 4. Bezirk zugange. Dort ist in einem Gebäude ein Brand ausgebrochen, wie Brandrat Jürgen Figerl von der Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz der Stadt Wien auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. „Die Feuerwehr steht mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz, der Einsatz läuft noch“, erklärt Figerl zunächst. Die Alarmierung erfolgte kurz nach 9 Uhr.

Update: Brand in asiatischem Lokal

Kurz nach 10.30 Uhr gab Brandrat Figerl gegenüber 5 Minuten ein Update: Wie nun bekannt ist, ist es in einem asiatischen Lokal am Wiedner Gürtel zu einem Brand gekommen. „Dieser Brand wurde von Passanten bemerkt, sie haben die Feuerwehr verständigt“, so der Brandrat. Das Feuer wurde von den Florianis unter Atemschutz bekämpft, mit Erfolg: Sie konnten den Brand löschen. Doch damit war der Feuerwehreinsatz noch nicht beendet: Im Anschluss wurde das Lokal mit Hochleistungslüftern entraucht. Dank des Einsatzes der Berufsfeuerwehr Wien breitete sich das Feuer nicht auf umliegende Flächen aus. Das Lokal dürfte die nächsten Tage geschlossen bleiben. Verletzt wurde nach Angaben von Figerl glücklicherweise niemand. „Für die Dauer des Einsatzes war es notwendig, den Gürtel teilweise zu sperren“, schildert er weiters die Situation. Zwei Spuren blieben jedoch offen. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 10:42 Uhr aktualisiert