Einbrecher stieg durchs Fenster – Bewohner reagierten sofort

Mit einem derart mutigen Einsatz hatten die Polizisten wohl nicht gerechnet: Nachdem ein Mann in eine Wohnung in Wien-Mariahilf eingestiegen sein soll, überwältigten ihn die Bewohner kurzerhand selbst.

Bereits am 25. Juni wurden Polizisten zu einer Wohnung in Wien-Mariahilf gerufen, nachdem ein Mann in den Abendstunden über ein geöffnetes Fenster in das Wohnzimmer geklettert war. Darüber informierte die Landespolizeidirektion Wien am 8. Juli. Die Bewohner zeigten Zivilcourage und hielten den 21-jährigen Verdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. „Nach Angaben der Bewohner äußerte sich der Mann teilweise zusammenhanglos“, so die Polizei. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts auf versuchten Einbruchsdiebstahl vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.