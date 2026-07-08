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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür.
Im 6. Bezirk in Wien hatte ein Einbrecher wohl nicht mit der Zivilcourage der Bewohner gerechnet.
6. Bezirk/Wien
08/07/2026
Einbruch

Einbrecher stieg durchs Fenster – Bewohner reagierten sofort

Mit einem derart mutigen Einsatz hatten die Polizisten wohl nicht gerechnet: Nachdem ein Mann in eine Wohnung in Wien-Mariahilf eingestiegen sein soll, überwältigten ihn die Bewohner kurzerhand selbst.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Bereits am 25. Juni wurden Polizisten zu einer Wohnung in Wien-Mariahilf gerufen, nachdem ein Mann in den Abendstunden über ein geöffnetes Fenster in das Wohnzimmer geklettert war. Darüber informierte die Landespolizeidirektion Wien am 8. Juli. Die Bewohner zeigten Zivilcourage und hielten den 21-jährigen Verdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. „Nach Angaben der Bewohner äußerte sich der Mann teilweise zusammenhanglos“, so die Polizei. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts auf versuchten Einbruchsdiebstahl vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.

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