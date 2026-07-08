Sexualdelikt? 21-Jähriger soll sich an Jugendlicher (16) vergangen haben

Der Vorfall hat sich in der Nacht des 6. Juli 2026 ereignet. Eine 16-jährige Jugendliche soll gegen 4.45 Uhr in der Finsterbuschstraße in Wien-Donaustadt von einem 21-jährigen Syrer angesprochen und unter einem Vorwand in dessen Auto mitgenommen worden sein. Der Mann sei dann aber von der vereinbarten Fahrtroute abgewichen und mit der Jugendlichen in einen abgelegenen Bereich gefahren, so die Polizei.

21-Jähriger bringt Jugendliche danach nach Hause

Dort soll er einen Sexualdelikt an der Jugendlichen begangen haben, anschließend brachte er sie zu ihrer Wohnadresse. Die Beamten werteten daraufhin Videoaufzeichnungen aus und konnten das verwendete Fahrzeug sowie den Tatverdächtigen ausforschen. Der 21-Jährige wurde festgenommen, verhört und anschließend in eine Justizanstalt gebracht.