Eifersuchtsdrama in Wien: WEGA stürmt Wohnung

Ein Streit aus Eifersucht hat am Dienstag (7. Juli) einen WEGA-Einsatz in Wien-Penzing ausgelöst. Ein Mann hatte bei der Polizei angezeigt, in der Nacht zuvor von einem Bekannten mehrfach mit dem Umbringen bedroht worden zu sein.

Im 14. Bezirk in Wien kam es am Dienstag (7. Juli) zu einem WEGA-Einsatz nach einer gefährlichen Drohung. Nach ersten Ermittlungen vermutete ein 36-Jähriger, dass ein Bekannter eine Beziehung mit seiner Lebensgefährtin haben soll. In diesem Zusammenhang soll er den Bekannten mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben und der Mann alarmierte die Polizei.

Tür aufgebrochen

Da der Verdacht bestand, dass sich in der Wohnung des 36-Jährigen eine Schusswaffe befinden könnte, wurden Einsatzkräfte der WEGA hinzugezogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien ordnete diese die Festnahme des Mannes an. Als sich der Verdächtige weigerte, die Wohnungstür zu öffnen, verschafften sich die Beamten gewaltsam Zutritt. Der 36-Jährige wurde von den WEGA-Kräften gesichert und festgenommen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 13:20 Uhr aktualisiert