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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Wolfgang-Schmitz-Promenade.
Der Unfall ereignete sich auf der Wolfgang-Schmitz-Promenade.
Wien / 1. Bezirk
08/07/2026
Unfall

17-Jähriger fährt mit E-Roller und schaut auf sein Handy – dann kracht es

Auf der Wolfgang-Schmitz-Promenade in der Inneren Stadt von Wien ist es am Dienstag, 7. Juli 2026, zu einem Unfall zwischen einem E-Bike und einem E-Roller gekommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Wie die Polizei nun berichtet, war ein 17-Jähriger mit seinem E-Roller auf der Wolfgang-Schmitz-Promenade gerade in Richtung Urania unterwegs, als er mit einem E-Biker zusammenkrachte. Dieser meinte gegenüber der Polizei, dass der E-Roller-Fahrer während der Fahrt auf sein Handy geschaut hat und es deshalb zur Kollision gekommen sei. Beide Personen stürzten jedenfalls und wurden beim Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung wurden sie in Krankenhäuser gebracht und befinden sich mittlerweile wieder in häuslicher Pflege. Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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