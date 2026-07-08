Spektakuläre Flucht: Mann beißt Polizisten nach Verfolgungsjagd

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden wollte sich ein 28-Jähriger offenbar der Kontrolle entziehen. Seine Flucht endete auf der Reichsbrücke, wo er in den Gegenverkehr lief und bei der Festnahme zwei Polizisten verletzte.

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat am Dienstagnachmittag (7. Juli) in Wien einen spektakulären Polizeieinsatz ausgelöst. Beamte wurden im Rahmen des Streifendiensts auf den Unfall im Bereich Vorgartenstraße/Lassallestraße aufmerksam. Der Lenker fuhr jedoch einfach weiter, weswegen die Polizisten ihn anhielten und kontrollierten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 28-jährigen ägyptischen Staatsangehörigen „fremdenrechtliche Maßnahmen“ bestanden, so die Polizei. Außerdem verfügte der Mann laut Polizei über keine gültige Lenkberechtigung.

Flucht auf die Reichsbrücke

Während die Beamten weitere Erhebungen durchführten, ergriff der 28-Jährige plötzlich die Gelegenheit und flüchtete – und zwar ohne Rücksicht auf Verluste: Wie die Polizei berichtet, lief er auf die Reichsbrücke, rannte dort in den Gegenverkehr und kletterte über das Brückengeländer. Die Polizisten konnten den Mann schließlich stellen, doch damit war der Einsatz nicht vorbei.

Polizisten getreten und gebissen

Bei seiner Festnahme soll sich der 28-Jährige heftig gewehrt haben. Laut Polizei trat er nach den Beamten und biss sogar einen Polizisten. „Beide Einsatzkräfte wurden verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen“, so die Polizei. Der Mann wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen laufen.