Eintritt frei: Superstar Ed Sheeran am Freitag live in Wiener Innenstadt
Ed Sheeran gastiert am 10. Juli am Wiener Rathausplatz. Allerdings „nur“ auf der
Riesenleinwand des Filmfestivals. Die Fans erwartet ein sensationeller Konzertfilm –
das Porträt eines Künstlers auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
Singer-Songwriter Ed Sheeran ist nach vier Jahren endlich wieder großformatig in Wien zu
sehen – auf der Leinwand beim 36. Filmfestival am Rathausplatz. Sein epochaler Konzertfilm
„Jumpers for Goalposts“ zeigt Freitagabend (ab 21.15 Uhr) die besten Szenen seiner drei
umjubelten 2015er-Shows im Londoner Wembley-Stadion vor 240.000 Fans.
Rihanna soll für Stimmung sorgen
Weitere Juli-Highlights für junges Publikum am Rathausplatz: „Rihanna – Loud Tour Live At
The O2“ am 11. Juli (21.15 Uhr). Die Wiener Fans dürfen sich auf eine Super-Show freuen –
mit aufwändiger Bühnentechnik, spektakulären Kostümen und allen Hits der Sängerin aus
Barbados.
„Mamma mia“ am 15. Juli
Am 15. Juli folgt der legendäre Musical-Film „Mamma Mia!“ – mit den größten Hits von ABBA
auf der Leinwand: „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „The Winner Takes It All“ und viele mehr.
Eingebettet ist das Hit-Feuerwerk in eine Geschichte über Liebe, Freundschaft und eine
unvergessliche Hochzeit. Weitere Termine findest du online.