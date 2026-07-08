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/ ©Fotomontage Stadt Wien Marketing/Georg Krewenka/CC by 2.0/Eva Rinaldi
Das Bild auf 5min.at zeigt Ed Sheeran in Wien.
Ed Sheeran am Rathausplatz – in einem Konzertmitschnitt beim Filmfestival
Wien
08/07/2026
Sensationskonzert

Eintritt frei: Superstar Ed Sheeran am Freitag live in Wiener Innenstadt

Ed Sheeran gastiert am 10. Juli am Wiener Rathausplatz. Allerdings „nur“ auf der
Riesenleinwand des Filmfestivals. Die Fans erwartet ein sensationeller Konzertfilm –
das Porträt eines Künstlers auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

von Bernd Watzka
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)
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Singer-Songwriter Ed Sheeran ist nach vier Jahren endlich wieder großformatig in Wien zu
sehen – auf der Leinwand beim 36. Filmfestival am Rathausplatz. Sein epochaler Konzertfilm
„Jumpers for Goalposts“ zeigt Freitagabend (ab 21.15 Uhr) die besten Szenen seiner drei
umjubelten 2015er-Shows im Londoner Wembley-Stadion vor 240.000 Fans.

Rihanna soll für Stimmung sorgen

Weitere Juli-Highlights für junges Publikum am Rathausplatz: „Rihanna – Loud Tour Live At
The O2“ am 11. Juli (21.15 Uhr). Die Wiener Fans dürfen sich auf eine Super-Show freuen –
mit aufwändiger Bühnentechnik, spektakulären Kostümen und allen Hits der Sängerin aus
Barbados.

„Mamma mia“ am 15. Juli

Am 15. Juli folgt der legendäre Musical-Film „Mamma Mia!“ – mit den größten Hits von ABBA
auf der Leinwand: „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „The Winner Takes It All“ und viele mehr.
Eingebettet ist das Hit-Feuerwerk in eine Geschichte über Liebe, Freundschaft und eine
unvergessliche Hochzeit. Weitere Termine findest du online.

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