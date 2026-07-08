Neue Verkehrsführung auf der A4: Das müssen Autofahrer jetzt beachten

Wer in Richtung Flughafen oder Ungarn unterwegs ist, muss sich ab Donnerstag auf eine neue Verkehrsführung einstellen. Auf der A4 beginnt die nächste Bauphase.

Auf der A4 Ostautobahn startet ab Donnerstag, 9. Juli, die nächste Bauphase im Bereich Simmeringer Haide. Autofahrer müssen sich auf eine geänderte Verkehrsführung einstellen, wie die ASFINAG informiert. Besonders wichtig: Wer zu den Ausfahrten Alt-Simmering, Simmeringer Haide oder zur Raststation Simmering möchte, muss rechtzeitig die Spur wechseln.

Ausfahrten nur noch über rechte Spur erreichbar

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr an einer sogenannten Inselbaustelle vorbeigeführt. Das bedeutet: Gebaut wird in der Mitte der Richtungsfahrbahn, der Verkehr fließt links und rechts daran vorbei. Die ASFINAG weist darauf hin, dass die Ausfahrten Alt-Simmering, Simmeringer Haide sowie die Raststation Simmering nur mehr über den rechten Fahrstreifen erreichbar sind. Der Flughafen Wien bleibt laut ASFINAG weiterhin über die verbleibenden Fahrstreifen erreichbar. Aus Sicherheitsgründen werden außerdem einspurige Fahrzeuge, also etwa Motorräder, bereits vor der Baustelle auf den rechten Fahrstreifen geleitet. Hintergrund sind laut ASFINAG die veränderte Fahrbahnbeschaffenheit und der notwendige Sicherheitsabstand zum Baufeld.

Nachts drohen Verzögerungen

Zusätzlich kommt es bis Ende August unter der Woche jeweils zwischen 22 und 5 Uhr zu weiteren Einschränkungen. Während der nächtlichen Umbauarbeiten steht zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die ASFINAG empfiehlt deshalb, vor allem in den Nachtstunden mehr Fahrzeit einzuplanen und die aktuelle Verkehrsführung vor Ort zu beachten.