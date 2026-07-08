„Klima-Himmel“ bringt Abkühlung für Wiener Schulkinder

In der Corneliusgasse in Mariahilf starten die Bauarbeiten für das Wiener Klimateam-Projekt „Ein Wiener Klima-Himmel für die Volksschule Corneliusgasse“. Vor dem Eingang der Schule wird eine neue Pergola-Konstruktion aufgestellt. Rankpflanzen werden in Zukunft die Konstruktion begrünen und so einen schattigen Aufenthaltsbereich schaffen. Zusätzliche Staudenpflanzungen begrünen den Vorplatz. Ergänzt wird der neu gestaltete Bereich durch Sitzbänke, einen Trinkhydranten und zusätzliche Begrünung. Die Kombination aus Verschattung, Begrünung und Sitzmöglichkeiten schafft einen freundlichen, klimaangepassten Ort im dicht bebauten Stadtgebiet.

Mehr Lebensqualität am Schulstandort

„Mehr Begrünung, mehr Schatten, mehr Wasser: Das ist die Wiener Hitzeschutzformel. Gerade an Schulstandorten ist es wichtig, schattige Orte zu schaffen, wo sich die Schülerinnen, Eltern, Lehrerinnen und Anrainer*innen aufhalten können. Der Wiener Klima-Himmel ist ein gutes Beispiel, wie aus Ideen der Bevölkerung konkrete Verbesserungen im Alltag werden“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Die Pergola vor der Volksschule zeigt, wie eine Idee ganz konkret im Grätzl ankommt“, freut sich Julia Lessacher, Bezirksvorsteherin im 6. Bezirk, und fügt hinzu: „Besonders schön finde ich, dass wir hier eine Alternative zu klassischen Bäumen schaffen, denn unter dem Vorplatz liegen Leitungen, die das Pflanzen von Bäumen verhindern. Mit der begrünten Überdachung bekommen wir trotzdem Schatten und ein spürbar kühleres Mikroklima. Davon profitieren vor allem die Kinder und die wartenden Eltern, aber auch ältere Menschen und alle, die an heißen Tagen einen angenehmen Platz zum Verweilen suchen. So wird der Schulvorplatz zu einem echten Cool-Spot im Bezirk.“

Von der Idee zur konkreten Umsetzung

Die Idee für den „Wiener Klima Himmel“ wurde vom Team des gleichnamigen Forschungsprojekts zur Entwicklung innovativer Begrünungslösungen für dicht bebaute Stadträume im Wiener Klimateam eingereicht. Ziel ist die Schaffung begrünter Rankkonstruktionen, die Straßenquerschnitte oder Plätze teilweise oder vollständig überspannen. Sie sollen für Beschattung und Kühlung sorgen, dort wo Baumpflanzungen nicht möglich sind. Das Forschungsprojekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der Programmlinie „Leuchttürme für resiliente Städte 2040“ der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) durchgeführt. Die Umsetzung des Projekts bringt wertvolle Erfahrungen für Forschung und Praxis.

Ein Projekt des Wiener Klimateams

Die Idee des Forschungsteams wurde im Rahmen der Projektwerkstatt des Wiener Klimateams mit Bürgerinnen und in Abstimmung mit den unterschiedlichen Magistratsabteilungen der Stadt Wien weiterentwickelt und in dieser Umsetzungsvariante in der Corneliusgasse von einer repräsentativ gelosten Bürgerinnen-Jury ausgewählt. Die Abteilungen Straßenverwaltung und Straßenbau sowie Bau- und Gebäudemanagement der Stadt Wien setzen das Projekt federführend um. Das Wiener Klimateam ist ein Projekt des Büros für Mitwirkung in der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien.