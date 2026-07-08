Wiener Volksschule gewinnt österreichweiten Finanzbildungspreis

Ausgezeichnet wurde das Projekt „Nachhaltig Wohlhabend“ unter der Leitung von Sabrina Leonhartsberger, an dem vier zweite Klassen mit rund 80 Schülerinnen und Schülern beteiligt waren. Über ein gesamtes Schuljahr hinweg setzten sich die Kinder altersgerecht und praxisnah mit den Themen Geld, Konsum, Sparen, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Handeln im Alltag auseinander. Kernstück des Projekts war ein eigens entwickeltes Bilanzbuch, in dem die Kinder Einnahmen und Ausgaben dokumentierten und verwalteten. Im Unterrichtsfach Technik und Design konnten Materialien über ein schulinternes Stickersystem erworben werden. Die Schülerinnen und Schüler lernten so, ihre Ausgaben eigenständig zu planen, Entscheidungen zu treffen und den Wert von Ressourcen bewusst wahrzunehmen. Durch den ergänzenden Einsatz kostenloser Recyclingmaterialien wurde zudem nachhaltiges Konsumverhalten thematisiert.

„Wir freuen uns sehr über diese österreichweite Auszeichnung“

Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung wurden die Schülerinnen und Schüler für ihr Engagement mit Urkunden ausgezeichnet. Ein von den Kindern gestalteter Verkaufsstand bot zudem die Möglichkeit, die im Projekt erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten unmittelbar erlebbar zu machen. Unter den Gästen fanden sich neben Vertretern der Bildungsdirektion und der Bezirksvorstehung auch die Familien der Schülerinnen und Schüler, die vor Ort Wissen rund um das Thema Taschengeld erhielten. „Wir freuen uns sehr über diese österreichweite Auszeichnung. Der Gewinn des KARDEA!-Finanzbildungspreises ist eine wunderbare Anerkennung für das Engagement unserer Schüler und ihrer Lehrkräfte. Besonders stolz macht mich, dass unsere Kinder gelernt haben, verantwortungsvoll mit Geld und Ressourcen umzugehen – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit“, sagt Schulleiterin Maria Perlinger.

Preisgeld wird in Unterrichtsfach investiert

Das Preisgeld in Höhe von 750 Euro wird erneut in das Unterrichtsfach Technik und Design investiert. Das ermöglicht auch den Ankauf von Materialien mit höherem Anschaffungswert. Darüber hinaus dürfen sich die Schülerinnen und Schüler auf einen von KARDEA! gestalteten Workshop-Tag rund um das Thema Geld freuen. Das Projekt zeigt, wie Finanzbildung bereits in der Volksschule praxisnah und kindgerecht vermittelt werden kann. Kinder lernen dabei nicht nur den verantwortungsvollen Umgang mit Geld, sondern auch, Konsumentscheidungen kritisch zu hinterfragen und Ressourcen bewusst einzusetzen. Frühzeitige Finanzbildung leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Sie vermittelt allen Kindern grundlegende wirtschaftliche Kompetenzen, unabhängig von ihren Voraussetzungen.

Früh übt sich

Bildungsdirektorin für Wien Elisabeth Fuchs betont: „Finanzbildung beginnt nicht erst im Erwachsenenalter. Wiener Schulen setzen bereits früh an, Kindern den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen sowie die Folgen ihres Handelns zu vermitteln. Projekte wie ‚Nachhaltig Wohlhabend‘ zeigen eindrucksvoll, wie alltagsnahe Bildung bereits in der Volksschule gelingen kann und leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Ich gratuliere der OVS Speisinger Straße 44 herzlich zur verdienten Auszeichnung. Dieser Erfolg ist ein schönes Beispiel für die Innovationskraft unserer Schulen.“

Wiener Volksschule gewinnt österreichweiten Finanzbildungspreis

Der Finanzbildungspreis KARDEA! wird unter der Schirmherrschaft des Finanzministeriums seit 2019 vom Sozialunternehmen Three Coins gemeinsam mit der ERSTE Stiftung und dem Erste Financial Life Park (FLiP) vergeben. Der Wettbewerb richtet sich an Schüler aller Altersstufen in ganz Österreich. In den drei Kategorien „Jung und wild“ (Volksschule), „Das Taschengeld wird knapp“ (Unterstufe) und „Almost erwachsen“ (Oberstufe) können Projekte zu Finanzthemen eingereicht werden. Im Jahr 2026 wird erstmals ein Sonderpreis für ein Projekt mit besonderem künstlerischem Anspruch vergeben.