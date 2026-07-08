Bim in Wien entgleist: Hier kommt es zu Öffi-Ausfällen

Eine entgleiste Straßenbahn hat am Mittwochabend zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr in Wien-Simmering geführt, wie mehrere Medien berichten.

Eine entgleiste Straßenbahn hat am Mittwochabend zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr in Wien-Simmering geführt, wie mehrere Medien berichten.

Eine entgleiste Straßenbahn hat am Mittwochabend zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr in Wien-Simmering geführt, wie mehrere Medien berichten. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Haltestelle Fickeysstraße, wo derzeit Bauarbeiten stattfinden. Die Wiener Linien sprechen von einem „schadhaften Fahrzeug im Haltestellenbereich Fickeysstraße“. Wie es zu der Entgleisung kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Bim entgleist: Hier kommt es in Wien zu Störungen

Nach Angaben der Wiener Linien kann auf Abschnitten der Linien 11 und 71 vorübergehend kein Betrieb stattfinden. Betroffen ist die Strecke zwischen der Fickeysstraße und dem Zentralfriedhof, Tor 4. Fahrgäste wurden gebeten, auf die U3 sowie die Buslinien 73A und 73B auszuweichen. Die Dauer der Störung ist derzeit noch nicht absehbar.