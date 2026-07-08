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Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
Die Temperaturen starten mit rund 16 Grad in den Tag und steigen am Nachmittag auf bis zu 27 Grad.
Wien
08/07/2026
Bis zu 27 Grad

Sonne setzt sich am Donnerstag in Wien durch

Der Donnerstag startet in Wien noch mit einigen Wolken, im Tagesverlauf setzt sich jedoch zunehmend die Sonne durch. Bei bis zu 27 Grad bleibt es trocken, lediglich ein lebhafter Nordwestwind begleitet den Tag.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Der Donnerstag beginnt in Wien mit einigen durchziehenden Wolkenfeldern. Im Laufe des Tages lockert es jedoch immer mehr auf, sodass sich überwiegend sonniges Wetter einstellt. Nur vereinzelt zeigen sich harmlose Schönwetterwolken, Regen ist nicht zu erwarten. Dazu weht ein mäßiger bis lebhafter Nordwestwind. Die Temperaturen starten mit rund 16 Grad in den Tag und steigen am Nachmittag auf bis zu 27 Grad

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