Wienerin will Lebensretterin werden, vergisst es – und wird es dann doch

Die 31-jährige Wienerin Özlem hat sich im März 2023 dazu entschieden, in den Pool der potentiellen Stammzellspender aufgenommen zu werden. Danach zogen drei Jahre ins Land - ehe sie ein Anruf überraschte.

Bereits vor über drei Jahren, im März 2023, hat sich die 31-Jährige nämlich online typisieren lassen. Dass sie ein Wattestäbchen eingeschickt hat und damit zur potentiellen Lebensretterin werden wollte, hatte sie im Laufe der Zeit schon wieder vergessen – immerhin hatte sie jahrelang nichts mehr gehört. Ende Jänner kam dann der Anruf von „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“. Sie kommt nun als passende Spenderin in Frage. Die 31-Jährige wurde von dem Anruf mitten in ihren Reisevorbereitungen überrumpelt, erbat sich ein paar Tage Bedenkzeit und nahm die Entscheidung mit auf ihren Kurztrip.

Hast du dich schon typisieren lassen? Ja, hab ich Nein, hab ich aber vor Nein, will ich auch nicht Bin nicht sicher Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Beim Helfen verliert man eigentlich nichts“

Nun erzählt sie: „Während des Wochenendes habe ich viel darüber nachgedacht. Mir wurde bewusst, wenn ich selbst krank wäre, würde ich mir auch wünschen, dass jemand hilft. Also habe ich mich entschieden und ganz klar ‚Ja‘ gesagt. Noch bevor ich zurück war, habe ich am Montag angerufen und zugesagt.“ Und sie würde es jederzeit wieder tun, meint sie. „Denn beim Helfen verliert man eigentlich nichts, aber für einen anderen Menschen kann man damit die ganze Welt bedeuten.“

So kannst auch du zum Lebensretter werden

Und auch du kannst zum Lebensretter werden. Dazu muss man sich nur typisieren lassen – und das geht ganz schnell. Einerseits kann man sich ein Typisierungsset nach Hause schicken lassen, andererseits kann man das alles auch einfach vor Ort machen. Typisierungsaktionen finden nämlich österreichweit immer wieder an den unterschiedlichsten Orten statt. Dazu muss man nur zwischen 16 und 45 Jahren und gesund sein. Wie ihr also mit einem Wangenabstrich in die Lebensretterdatenbank der potentiellen Stammzellspender aufgenommen werdet, könnt ihr hier online auf der Website von Geben für Leben nachschauen.