70-Jährige in Wiener Wohnung erstochen: Mann in Frankreich festgenommen

Am 25. Juni 2026 wurde eine 70-jährige Frau mit Stich- und Schnittverletzungen tot in ihrer Wohnung in Wien-Mariahilf in der Linken Wienzeile aufgefunden. Nun konnte ein Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden.

Ein Gewaltverbrechen hat sich am 25. Juni 2026 in Wien-Mariahilf ereignet. Eine 70-jährige Frau wurde in ihrer Wohnung mit Schnitt- und Stichverletzungen aufgefunden – sie war bereits tot. In den darauffolgenden Ermittlungen erhärtetet sich der dringende Tatverdacht gegen einen 24-jährigen Mann. Die polizeilichen Nachforschungen führten schließlich ins Ausland, über die Staatsanwaltschaft wurde daher ein europäischer Haftbefehl erlassen.

24-Jähriger im Raum Nizza lokalisiert und festgenommen

Dann hat die Zielfahndung des Bundeskriminalamts die internationale Fahndung übernommen, der Tatverdächtige hatte Österreich wenige Tage nach der Tat in Richtung Frankreich verlassen. In enger Zusammenarbeit mit dem Fugitive Active Search Team (FAST) Frankreich konnte der 24-jährige Russe schließlich im Raum Nizza lokalisiert und nun auch festgenommen werden. Die Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft nun weiter fortgesetzt, heißt es seitens der Polizei.

„Ergebnis einer hervorragenden und engagierten Zusammenarbeit“

Der rasche polizeiliche Ermittlungserfolg sei das „Ergebnis einer hervorragenden und engagierten Zusammenarbeit“, ist sich der Wiener Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan sicher. Und weiter: „Er zeigt, wie wichtig ein enger und abgestimmter nationaler sowie internationaler Austausch im Kampf gegen Kriminalität ist.“ Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamtes, weiß abschließend: „Die Zielfahnderinnen und Zielfahnder des Bundeskriminalamtes arbeiten täglich daran, flüchtige Tatverdächtige auch über Staatsgrenzen hinweg auszuforschen. Der aktuelle Fall unterstreicht die hohe Professionalität und das Vertrauen das innerhalb des europäischen Zielfahndungsnetzwerks seit Jahren gewachsen ist.“