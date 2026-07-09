Ehemann nach Attacke auf Ehefrau in Wien auf freiem Fuß angezeigt

Nach einem Streit in Wien-Favoriten wurde eine verletzte Frau ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Ehemann wurden ein Betretungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Am Mittwoch um 7:10 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses gerufen. Im Zuge einer Meinungsverschiedenheit zwischen Eheleuten soll ein 25-jähriger Mann seine 30-jährige Partnerin geschlagen haben. Diese soll zu einer Nachbarin geflüchtet sein.

Nicht der erste Vorfall

Beim Eintreffen der Beamten konnten sie die verletzte Frau in der Wohnung der Nachbarin antreffen. Der 25-Jährige befand sich mit deren minderjährigen Kind in der gemeinsamen Wohnung. In der Vergangenheit soll es bereits zur mehrfacher Gewaltausübung seitens des Ehemannes gegenüber seiner Frau gekommen sein.

Festnahme

„Er wurde vorläufig festgenommen“, schildern die Beamten aus Wien. Die 30-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.