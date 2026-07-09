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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Streifenwagen der Polizei.
Die Polizei berichtet über den Vorfall.
Wien/Favoriten
09/07/2026
Polizeimeldung

Ehemann nach Attacke auf Ehefrau in Wien auf freiem Fuß angezeigt

Nach einem Streit in Wien-Favoriten wurde eine verletzte Frau ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Ehemann wurden ein Betretungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(151 Wörter)
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Am Mittwoch um 7:10 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses gerufen. Im Zuge einer Meinungsverschiedenheit zwischen Eheleuten soll ein 25-jähriger Mann seine 30-jährige Partnerin geschlagen haben. Diese soll zu einer Nachbarin geflüchtet sein.

Nicht der erste Vorfall

Beim Eintreffen der Beamten konnten sie die verletzte Frau in der Wohnung der Nachbarin antreffen. Der 25-Jährige befand sich mit deren minderjährigen Kind in der gemeinsamen Wohnung. In der Vergangenheit soll es bereits zur mehrfacher Gewaltausübung seitens des Ehemannes gegenüber seiner Frau gekommen sein.

Festnahme

„Er wurde vorläufig festgenommen“, schildern die Beamten aus Wien. Die 30-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

Polizei bietet Hilfe

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen
oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

  • Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus per-
    sönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
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