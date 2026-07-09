Wiener kann Rad-Dieb genau beschreiben – und ruft die Polizei

Mittwochfrüh, am 8. Juli 2026 gegen 8 Uhr, hat ein aufmerksamer Passant die Polizei gerufen. Er hatte in Wien-Hernals einen Unbekannten dabei beobachtet, wie dieser mit einem Seitenschneider ein Fahrradschloss aufbrach.

Das Fahrrad nahm er daraufhin mit, es war zuvor auf einem Fahrradständer auf der Straße befestigt gewesen. Die Polizisten konnten wegen der genauen Personenbeschreibung und Fluchtrichtung den Tatverdächtigen rasch im Bereich der Hernalser Hauptstraße antreffen. Als er die Beamten sah, lies er das Fahrrad neben sich zu Boden fallen und versuchte, zu Fuß zu flüchten.

Polizisten fanden bei Durchsuchung Drogen und Co.

Der 37-jährige Pole konnte nach kurzer Flucht angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten eine geringe Menge Drogen sowie Einbruchswerkzeug und vermeintliches Diebesgut. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.