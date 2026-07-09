Scheibe eingeschlagen, Auto durchwühlt: 55-Jähriger festgenommen

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 9. Juli 2026, die Polizei gerufen, nachdem er auf einen Mann aufmerksam wurde, der in Wien-Landstraße ein beschädigtes Auto durchwühlte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr, ein Sicherheitsfirma-Mitarbeiter sah einem Mann dabei zu, wie er in einem beschädigten Fahrzeug herumwühlte. Als die Beamten eintrafen, konnten sie das Auto wahrnehmen. Bei diesem war die Scheibe der Fahrertür beschädigt. Daneben fanden sie einen 55-jährigen Serben, bei dem es sich um den Tatverdächtigen handelt. Bei ihm konnte man im Zuge der Durchsuchung ein Multifunktionswerkzeug finden und sicherstellen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.