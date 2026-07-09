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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Dieb bricht über das Fenster in ein Auto ein.
Der Mann hatte das Auto durchwühlt.
Wien / 3. Bezirk
09/07/2026
Nacht auf Donnerstag

Scheibe eingeschlagen, Auto durchwühlt: 55-Jähriger festgenommen

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 9. Juli 2026, die Polizei gerufen, nachdem er auf einen Mann aufmerksam wurde, der in Wien-Landstraße ein beschädigtes Auto durchwühlte.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr, ein Sicherheitsfirma-Mitarbeiter sah einem Mann dabei zu, wie er in einem beschädigten Fahrzeug herumwühlte. Als die Beamten eintrafen, konnten sie das Auto wahrnehmen. Bei diesem war die Scheibe der Fahrertür beschädigt. Daneben fanden sie einen 55-jährigen Serben, bei dem es sich um den Tatverdächtigen handelt. Bei ihm konnte man im Zuge der Durchsuchung ein Multifunktionswerkzeug finden und sicherstellen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

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