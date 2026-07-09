Verzweifeltes Miauen führt zu Rettung von sieben Babykatzen

Ein leises Miauen führte zu einer berührenden Tierrettung: Sieben hilflose Babykatzen saßen in einem verlassenen Pool fest und konnten sich nicht selbst befreien. Die Feuerwehr brachte die kleinen Tiere in Sicherheit.

Auf einem verwilderten Grundstück hatten sich sieben Babykatzen in einem leeren Pool verirrt und kamen aus eigener Kraft nicht mehr heraus.

Auf einem verwilderten Grundstück hatten sich sieben Babykatzen in einem leeren Pool verirrt und kamen aus eigener Kraft nicht mehr heraus.

Ein aufmerksames Ohr und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr haben sieben jungen Katzen vermutlich das Leben gerettet. In Schwechat wurden die Einsatzkräfte am Dienstag zu einer außergewöhnlichen Tierrettung gerufen: Auf einem verwilderten Grundstück hatten sich sieben Babykatzen in einem leeren Pool verirrt und kamen aus eigener Kraft nicht mehr heraus.

©FF Schwechat Die Einsatzkräfte machten sich sofort an die Rettung.

Anwohnerin wird auf Hilferufe aufmerksam

Ausgelöst wurde der Einsatz durch eine Anwohnerin, die aus der Nähe eines verlassenen Grundstücks immer wieder ein klägliches Miauen hörte. Als sie der Sache nachging, entdeckte sie die Ursache: Gleich sieben kleine Kätzchen saßen in einem stillgelegten Pool fest und waren dort gefangen. Da die Tiere die glatten Wände nicht überwinden konnten, alarmierte sie umgehend die Freiwillige Feuerwehr Schwechat.

©FF Schwechat Behutsam wurden die sieben Babykatzen mit einem Kescher aus ihrer misslichen Lage geholt.

Für die Feuerwehr war es die zweite Tierrettung an diesem Tag

Die Einsatzkräfte machten sich sofort an die Rettung. Behutsam wurden die sieben Babykatzen mit einem Kescher aus ihrer misslichen Lage geholt. Anschließend brachten die Feuerwehrleute die Tiere in einer Transportbox in Sicherheit. Für die jungen Katzen war der Einsatz damit aber noch nicht beendet. Nach der erfolgreichen Rettung wurden die Babykatzen in das Tierheim Brunn gebracht. Dort werden sie nun versorgt und betreut. Für die Feuerwehr Schwechat war es an diesem Tag bereits der zweite tierische Einsatz. Kurz zuvor hatten die Einsatzkräfte bereits eine Schlange aus einem Lichtschacht befreit.