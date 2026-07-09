In Wien festgenommen: 64-Jähriger soll für 70 Einbrüche verantwortlich sein

Die Wiener Polizei hat einen vermeintlichen Serieneinbrecher gefasst. Ihm werden rund 70 Einbruchsdiebstähle in Wohnungen angelastet. Der Mann verweigert die Aussage, ist jetzt in der Justizanstalt.

Ein 64-jähriger Bulgare konnte am Mittwoch, 8. Juli 2026, nach umfangreichen Ermittlungen durch das Landeskriminalamt sowie der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität vorläufig festgenommen werden. Er steht im Verdacht, bereits seit Februar 2025 in Wien mehrere Wohnungseinbrüche begangen zu haben.

Polizei fand in Wohnung weiteres Tatwerkzeug

Nach Observation konnte die Aufenthaltsadresse in Wien-Favoriten ausgeforscht werden. Als man den 64-Jährigen festnahm, fand man bei ihm Tatwerkzeug und Diebesgut. Im Zuge einer Hausdurchsuchung konnte in der Wohnung noch weiteres Tatwerkzeug vorgefunden werden, so die Polizei. Der Bulgare soll für rund 70 Einbruchsdiebstähle in Wohnungen verantwortlich sein, er verweigerte die Aussage zu den Vorwürfen. Die Polizei brachte ihn daraufhin in eine Justizanstalt.