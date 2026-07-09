Zebra-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Im Tiergarten Schönbrunn gibt es Nachwuchs bei den Zebras: Ein Hengstfohlen wurde Anfang Mai geboren und erkundet an der Seite seiner Mutter die Anlage. Noch wird es regelmäßig gesäugt, doch es zeigt sich zunehmend interessiert am Futter der erwachsenen Tiere. Dazu zählen vor allem Gras und Heu, aber auch frische Äste und Blätter. „Frische Äste und Laub sind für viele unserer Tiere wie Elefanten, Giraffen und Nashörner ein wertvolles Futter und eine wichtige Beschäftigung. Besonders wichtig ist das Laub auch für Nahrungsspezialisten, die ganzjährig auf Blätter angewiesen sind. Ein Teil des frischen Laubs wird daher sorgfältig abgezupft und tiefgefroren, um auch im Winter Tierarten wie die Bärenstummelaffen versorgen zu können“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. „Wir sind sehr dankbar für die verlässliche Versorgung und langjährige Partnerschaft mit der MA 49.“

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Für die regelmäßige Versorgung mit frischem Grün sorgt seit vielen Jahren die MA 49 – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, die den Tiergarten mit Ästen und Laub aus dem Wiener Stadtgebiet beliefert. Die Blätter und Äste stammen heuer in erster Linie aus der Lobau und von der Donauinsel. Sie fallen im Zuge von Sicherungsschnitten entlang von Wegen vor allem im 21. und 22. Bezirk an und gelangen dank kurzer Lieferwege direkt in den Tiergarten Schönbrunn. „Bei uns bleiben diese Äste und Blätter im Zuge der Pflegearbeiten übrig, im Tiergarten werden sie sinnvoll weiterverwendet“, sagt Forstdirektorin DI Petra Wagner. „Das ist eine sehr schöne regionale Kooperation, die wir gerne weiterführen.“