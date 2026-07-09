Historisches Gebäude in Wien wird zum Klimavorbild

Der wohnfonds_wien hat seinen Standort in der Lenaugasse 10 umfassend modernisiert und dabei auf Nachhaltigkeit sowie den Schutz der Artenvielfalt gesetzt. Trotz des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem Jahr 1840 konnte eine Photovoltaikanlage auf dem Dach errichtet werden. Zudem wurden die gesamte Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik umgestellt und Nistkästen für geschützte Vogel- und Fledermausarten installiert.

Altbausanierung: wohnfonds_wien modernisiert Standort mit Solarstrom und Artenschutzmaßnahmen

Die neue Solaranlage umfasst 56 Module und soll künftig rund 22 Prozent des Strombedarfs des Standorts decken. Überschüssige Energie wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Damit leistet das Gebäude einen Beitrag zur Nutzung erneuerbarer Energie und zur Reduktion von CO₂-Emissionen. Neben der Energieeffizienz spielte auch der Artenschutz eine wichtige Rolle. Am Gebäude wurden Quartiere für Fledermäuse sowie Nistkästen für Turmfalken und Hausrotschwänze angebracht. Die Maßnahmen sollen bedrohten Arten auch im dicht verbauten Stadtgebiet geeignete Lebensräume bieten. Mit dem Projekt will der wohnfonds_wien zeigen, dass sich historische Bausubstanz, Klimaschutz und Biodiversität erfolgreich miteinander verbinden lassen.