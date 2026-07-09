Keine Schutzbunker in Wien: Was wäre im Ernstfall?

Der Krieg in der Ukraine hat das Thema Zivilschutz wieder in den Fokus gerückt. Doch wie gut wäre Österreich im Fall eines militärischen Angriffs auf den Schutz der Bevölkerung vorbereitet?

Wie gut wäre Österreich im Ernstfall vorbereitet? Eine aktuelle Recherche zeigt, dass es vor allem bei öffentlichen Schutzräumen noch großen Handlungsbedarf gibt.

Wie gut wäre Österreich im Ernstfall vorbereitet? Eine aktuelle Recherche zeigt, dass es vor allem bei öffentlichen Schutzräumen noch großen Handlungsbedarf gibt.

Eine aktuelle Recherche des Magazins JETZT zeigt: Vor allem bei öffentlichen Schutzräumen gibt es große Lücken. Während Bilder von Menschen in U-Bahn-Stationen oder Bunkern in der Ukraine um die Welt gehen, stellt sich auch hierzulande die Frage, wo die Bevölkerung im Ernstfall Schutz finden könnte.

Kaum öffentliche Schutzräume

Wie das Magazin berichtet, gibt es in Wien derzeit keine einsatzfähigen öffentlichen Schutzräume oder Bunkeranlagen. Das habe die Stadt Wien auf Anfrage bestätigt. Zudem bestehe derzeit auch nicht die Absicht, neue öffentliche Schutzräume zu errichten. Auch österreichweit gebe es nach Angaben des Mediums praktisch keine funktionsfähigen öffentlichen Schutzräume für die Zivilbevölkerung. Die Behörden würden aber betonen, dass derzeit keine konkrete Gefahr bestehe. So wurde dem Autor der Recherche aus dem Wiener Rathaus mitgeteilt, es sei „nicht davon auszugehen, dass ein solcher Angriff droht“.

Experte fordert mehr Vorbereitung

Josef Farda, Bundesgeschäftsführer des Österreichischen Zivilschutzverbands, sieht laut JETZT vor allem fehlende Pläne als Problem. Österreich sei organisatorisch grundsätzlich gut aufgestellt, habe jedoch kaum konkrete Konzepte für den Schutz der Bevölkerung im Fall eines bewaffneten Konflikts entwickelt. Neben Schutzräumen brauche es etwa auch Evakuierungspläne und eine klare Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Einsatzorganisationen.

Andere Länder investieren

Ein Blick ins Ausland zeigt laut der Recherche, dass andere Staaten deutlich weiter sind. Finnland verfügt über mehr als 50.000 Schutzräume, die Platz für rund 85 Prozent der Bevölkerung bieten. Auch die Schweiz setzt seit Jahren auf ein dichtes Netz öffentlicher und privater Schutzräume. Deutschland wiederum investiert aktuell Milliarden in den Ausbau des Bevölkerungsschutzes und die Erfassung vorhandener Schutzräume.

Debatte statt Panik

Die Recherche macht deutlich, dass es dabei nicht um Panikmache geht, sondern um Vorsorge. Wie viel Schutz notwendig und finanzierbar ist, müsse letztlich politisch entschieden werden. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass überhaupt offen über das Thema gesprochen werde. Den vollständigen Artikel von JETZT findest du hier.