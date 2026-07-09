Sonne, Wolken und 30 Grad: So startet Wien ins Wochenende

Der Freitag bringt in Wien überwiegend sonniges Sommerwetter. Zeitweise ziehen einige Wolken durch, dennoch bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf rund 30 Grad.

Der Freitag präsentiert sich in Wien von seiner sommerlichen Seite. Über weite Strecken scheint die Sonne, lediglich rund um die Mittagszeit ziehen zeitweise einige Wolkenfelder über die Stadt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest und sorgt stellenweise für eine leichte Abkühlung. Mit Höchsttemperaturen um 30 Grad wird es dennoch wieder sommerlich warm.