Bürgermeister zeichnet drei Wegbereiter der Wiener Wirtschaft aus

Bürgermeister Michael Ludwig hat am Dienstagvormittag im Stadtsenatssitzungssaal Doris Felber, Johann Klein und Helmut Mondschein ausgezeichnet. Doris Felber und Johann Klein erhielten das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, Helmut Mondschein wurde mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien geehrt. „Mit Doris Felber, Johann Klein und Helmut Mondschein wurden drei Persönlichkeiten ausgezeichnet, die auf ganz unterschiedliche Weise Verantwortung übernommen und damit zum Wirtschafts- und Lebensstandort Wien beigetragen haben“, betonte Bürgermeister Ludwig. „Sie stehen für unternehmerische Beständigkeit, fachliche Kompetenz und für ein Engagement, das weit über den eigenen Betrieb oder die eigene Funktion hinausgewirkt hat.“

Über Doris Felber

Die Unternehmerin Doris Felber übernahm 1998 die Geschäftsführung von Felberbrot und entwickelte das Unternehmen zu einem Betrieb mit 45 Filialen und 410 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Wien und Umgebung. Den Fokus legte Felber dabei auf den Ausbau des Warenangebotes und auf Nachhaltigkeit. „Doris Felber hat gezeigt, wie Tradition und Weiterentwicklung erfolgreich zusammengeführt werden können“, sagte Bürgermeister Ludwig. „Mit ihrem Einsatz hat sie ein Wiener Unternehmen ausgebaut und als verlässlichen Nahversorger für viele Menschen in dieser Stadt geprägt.“

Über Johann Klein

Der Unternehmer Johann Klein ist Obmann im Landesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandel für Wien. Er leitet seit 1992 die Firma „Möbel Klein“ auf der Landstraßer Hauptstraße. Darüber hinaus ist er als Vorsitzender der Berufsgruppe Einrichtungsfachhandel in der Wirtschaftskammer Wien, als Obmann des Landesgremiums Wien des Elektro- und Einrichtungsfachhandels sowie als Mitglied des Bundesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandel in der Wirtschaftskammer Österreich tätig. „Johann Klein verkörperte unternehmerische Kontinuität und hohe fachliche Qualität“, so Ludwig. „Er hat nicht nur einen traditionsreichen Betrieb weitergeführt, sondern seine Erfahrung auch in den Dienst einer ganzen Branche gestellt.“

©Stadt Wien / Christian Jobst Bürgermeister Michael Ludwig verlieh Johann Klein das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

Über Helmut Mondschein

Helmut Mondschein erhielt das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien für sein langjähriges Wirken im Bereich Wirtschaftsservice. Seit 1992 leitet er die Wirtschaftshilfe der Wirtschaftskammer Wien und ist damit über Jahrzehnte in einer zentralen Servicefunktion für Unternehmen tätig. „Helmut Mondschein hat mit seiner Arbeit vielen Betrieben Orientierung, Unterstützung und konkrete Hilfe geboten“, betonte Ludwig. „Gerade dieses oft weniger sichtbare, aber für die wirtschaftliche Entwicklung Wiens wichtige Engagement verdient besondere Anerkennung.“ Die Laudatio für Doris Felber hielt Waltraud Klasnic, jene für Johann Klein kam von Karl Mahrer. Helmut Mondschein wurde von Erwin Pellet gewürdigt.

©Stadt Wien / Christian Jobst Bürgermeister Michael Ludwig verlieh das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien an Helmut Mondschein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 22:00 Uhr aktualisiert