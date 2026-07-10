Berühmte Traditions-Kaffeerösterei in Insolvenz geschlittert

Zum zweiten Mal nach 2017 ist die Helmut Sachers Kaffee GmbH – eine traditionelle und bekannte Kaffeerösterei – mit Sitz in Oeynhausen (Gemeinde Traiskirchen, Bezirk Baden, Niederösterreich) in die Insolvenz geschlittert. Damals hat man einen Antrag auf Sanierung eingebracht und den ausverhandelten Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote erfüllen können. Wie es diesmal weitergehen wird, ist aktuell noch unklar. „Die weitere Vorgangsweise bleibt abzuwarten“, meint der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) dazu nur.

Einige Unklarheiten rund um Insolvenz

Bei der Schuldnerin handelt es sich jedenfalls um die berühmte Kaffeerösterei sowie den zugehörigen Lebensmittelhandel mit Kaffee. Rund um die Pleite ranken sich auch noch einige Unklarheiten. So sind weder Gründe oder Höhe der Verbindlichkeiten noch Anzahl der Gläubiger und Dienstnehmer derzeit bekannt. Wird ein Antrag auf Entschuldung nicht eingebracht, wird der Insolvenzverwalter das vorhandene Vermögen bestmöglich verwerten müssen. Per Verteilungsquote müsste dann ein allfälliges Masseguthaben ausgeschüttet werden. Ob mit einer solchen Quotenausschüttung zu rechnen ist, kann aktuell aber noch nicht abschließend beurteilt werden, so der AKV.