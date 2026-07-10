Baustellensommer in Wien fordert hier Geduld von Autofahrern

Der Wiener Baustellensommer legt jetzt so richtig los und fordert jeden Tag von den Wienern Geduldsproben, wie der ÖAMTC nun berichtet.

So etwa die Sperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Praterstern. Wer glaubt, das würde nur Öffi-Nutzer betreffen, liegt falsch. Damit die Shuttlebusse, die im zwei- bis dreiminütigen Takt unterwegs sind, nicht behindert werden, mussten nämlich einige Straßen teilgesperrt werden. Dadurch kommt es in den Bereichen rund um die Längenfeld-, die Steinbauer- und die Aßmayergasse „immer wieder zu Verzögerungen“, weiß der ÖAMTC.

Sperre eines Kreuzungsbereichs rund um Währinger Straße

Baustellenbedingt gesperrt ist auch der Kreuzungsbereich rund um die Währinger Straße, die Spitalgasse und die Nußdorfer Straße. Die dünn gesäten Ausweichstrecken bedanken sich sicher nicht, besonders belastet sind die Alserbachstraße, die Sensengasse und die Währinger Straße ab dem Ring. Aber auch auf dem inneren und äußeren Gürtel, der Liechtensteinerstraße und der Brigittenauer Lände kommt es zu Verkehrsspitzen zu zusätzlichen Verzögerungen.

Betonfeldsanierungen am äußeren Ring fordern Geduld

Betonfeldsanierungen gibt es auch diesen Sommer in mehreren Bereichen des äußeren Gürtels. Heißt: Für Verkehrsteilnehmer stehen tagsüber stets zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Damit müssen auch hier Staus und Zeitverluste laut ÖAMTC eingeplant werden. Eine Übersicht der Sommerbaustellen in der Bundeshauptstadt findet ihr auch hier online auf der ÖAMTC-Homepage.

Hier hat es sich im Juli bereits ganz besonders gestaut

Und schon in den ersten Juli-Tagen konnten die Verkehrsexperten des Clubs noch einige weitere Staus beobachten. So etwa auf der Grünbergstraße stadteinwärts wegen einer Baustelle auf der Linken Wienzeile zwischen Schönbrunner Straße und Schlossallee. Ebenfalls mehr Geduld braucht man auf der Adalbert-Stifter-Straße stadtauswärts und der Brünner Straße in beiden Richtungen. Grund sind Arbeiten auf der Adalbert-Stifter-Straße, der Floridsdorfer Brücke und der Brünner Straße.