Jazz Gitti im Krankenhaus: „Am Ende wird immer alles gut“

Die als Unterhaltungskünstlerin und Sängerin bekannte Wienerin, Martha Butbul - auch Jazz Gitti - hat vor kurzem erfahren, dass sie Hautkrebs hat. Sie wurde auch schon operiert, nun meldete sie sich per Video aus dem Krankenhaus.

„Heute möchte ich mich mal persönlich bei euch melden.“ Mit diesen Worten startet die als Jazz Gitti bekannt gewordene Wiener Unterhaltungskünstlerin auf Facebook in einem Video. In diesem bestätigt sie, dass sie einen bösartigen Krebs hatte, dieser aber nicht gestreut sei. Deshalb wurde sie auch operiert, mehr dazu hier: Jazz Gitti nach Krebsdiagnose operiert: „Bitte alle Menschen, dass sie…“.

Jazz Gitti: „Wenn das erledigt ist, dann geben wir wieder Gas“

Im Krankenhaus sei sie nun, weil nicht alles ganz zugeheilt sei. „Ich habe eine Hauttransplantation bekommen, danach bekomme ich die Bestrahlungen“, erklärt sie. Und sie blickt auch schon wieder positiv und lebensfroh – ganz so, wie man die Wienerin kennt – in die Zukunft: „Wenn das erledigt ist, dann geben wir wieder Gas, dann melde ich mich bei euch.“ Zu ihrem Posting schreibt sie allgemein noch dazu: „Am Ende wird alles wieder gut.“

„Du bist ein echtes Vorbild an Mut und Herzlichkeit“

Binnen kürzester Zeit hat das Posting für eine überwältigende Menge an Rückmeldungen ihrer Fans gesorgt. In weniger als drei Stunden wurde fast 1.400 Mal auf Facebook darunter kommentiert (Stand 10. Juli, 10.35 Uhr). Zusätzlich verzeichnete es zu dem Zeitpunkt knapp 2.500 Reaktionen und wurde über 50.000 Mal aufgerufen. Zahlreiche Menschen wünschen ihr in den Kommentaren gute Besserung. Dass die Wienerin mit ihrer fröhlichen Art immer auch ein Vorbild war, zeigt auch einer der Kommentare. So schreibt eine Frau: „Deine unerschütterliche Lebensfreude ist einfach ansteckend. Genau diese Einstellung – das Leben mit einem Lächeln zu nehmen und fest daran zu glauben, dass am Ende alles gut wird – ist genau das, was die Welt jetzt braucht. Du bist ein echtes Vorbild an Mut und Herzlichkeit.“