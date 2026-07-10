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/ ©Fotomontage Canva
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt Geldscheine und einen verzweifelten Senior.
Die Tatverdächtige konnte festgenommen werden.
Wien / 2. Bezirk
10/07/2026
Polizei berichtet

790.000 Euro: Wiener verliebt sich in Internet-Bekanntschaft, verliert ein Vermögen

Ermittlern des Landeskriminalamtes ist es im Zuge umfangreicher und intensiver Ermittlungen gelungen, die Tatverdächtige in einem besonders schweren Betrugsfall auszuforschen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 30-jährige Rumänin, die im Verdacht steht, einen 62-jährigen Mann betrogen zu haben. Sie hatte ihn via Social Media kennengelernt und eine Liebesbeziehung vorgetäuscht. Dadurch konnte sie ihn zu mehreren angeblichen Investitionen und Darlehen verleiten. Dem Opfer ist ein unglaublicher Schaden von mehr als 790.000 Euro entstanden, berichtet die Polizei.

Frau jetzt in Justizanstalt

Die Frau konnte Donnerstagnachmittag, am 9. Juli 2026, in Wien-Leopoldstadt durch Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität festgenommen werden. Anschließend wurde sie in eine Justizanstalt gebracht.

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