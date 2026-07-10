12-Jähriger sticht mit Messer auf drei Jugendliche ein: Teenie in Lebensgefahr

In Favoriten kam es gestern Abend zu einer blutigen Messerattacke. Ein Junge stach auf drei Jugendliche ein, einer davon wurde lebensgefährlich verletzt.

Gestern Abend wurde die Polizei aufgrund eines Raufhandels zwischen Jugendlichen im Wielandpark im zehnten Bezirk alarmiert. An der Einsatzörtlichkeit fanden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Bereitschaftseinheit Wien drei Jugendliche mit Stich- und Schnittwunden vor.

15-Jähriger mittlerweile stabil

Der 15-Jährige, der lebensgefährliche Verletzungen im Brustbereich erlitten hatte, wurde nach notfallmedizinischer Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Er befindet sich mittlerweile in stabilem Zustand, teilt die Polizei mit. Die beiden 14- und 16-jährigen Opfer wurden nach erfolgter notfallmedizinischer Versorgung ebenfalls in ein Spital gebracht.

Sondereinheit hält 12-Jährigen an

Ersten Erhebungen zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen 12-jährigen syrischen Staatsangehörigen, der vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Flucht ergriffen hatte. Im Zuge der eingeleiteten Sofortfahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Sondereinheit WEGA den Tatverdächtigen kurz darauf in der Laaer-Berg-Straße anhalten, heißt es weiter. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, das er während seiner Flucht weggeworfen hatte, konnte im Nahbereich aufgefunden und sichergestellt werden. Der unmündige Jugendliche wurde in eine Polizeiinspektion gebracht und anschließend seiner Obsorgeberechtigten übergeben, teilt die Polizei mit. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.