Mann mit Messer attackiert und ausgeraubt: Zwei Festnahmen in Wien

Ein 30-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Wien-Favoriten Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Zwei Männer sollen ihn mit Faustschlägen und einem Messer attackiert sowie sein Handy gestohlen haben.

Die beiden Tatverdächtigen sollen ihr Opfer zunächst mit Faustschlägen attackiert und anschließend mit einem Messer verletzt haben.

Die beiden Tatverdächtigen sollen ihr Opfer zunächst mit Faustschlägen attackiert und anschließend mit einem Messer verletzt haben.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 9. Juli 2026, gegen 3.45 Uhr in der Mundygasse im 10. Wiener Gemeindebezirk. Nach Angaben der Polizei wurde der 30-Jährige von zwei bislang unbekannten Männern überfallen.

Opfer schrie laut um Hilfe

Die beiden Tatverdächtigen sollen ihr Opfer zunächst mit Faustschlägen attackiert und anschließend mit einem Messer verletzt haben. Dabei erlitt der Mann Verletzungen im Gesicht sowie Schnittwunden im Bauchbereich. Während die Angreifer mit dem geraubten Mobiltelefon flüchteten, machte der Verletzte lautstark auf sich aufmerksam. Mehrere Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten sofort den Notruf. Die Berufsrettung Wien versorgte den 30-Jährigen notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Polizei fasst Verdächtige wenig später

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung gelang Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten wenig später ein rascher Erfolg. In der Quellenstraße konnten zwei Tatverdächtige angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei den Personsdurchsuchungen stellten die Polizisten ein Küchenmesser, das als mutmaßliche Tatwaffe gilt, sowie das gestohlene Mobiltelefon des Opfers sicher. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 22 und 29 Jahren wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt überstellt.