Rollstuhlfahrer (47) in Wien wurde Opfer eines versuchten Raubes durch drei Burschen

Drei Jugendliche im Alter von 12, 13 und 14 Jahren haben am gestrigen Donnerstag in Wien Alsergrund versucht, einem 47-jährigen Rollstuhlfahrer die Bauchtasche zu entwenden. Dabei haben sie den Mann leicht verletzt.

Ein 47-jähriger Mann im Rollstuhl wurde von Jugendlichen bedrängt, an den Schultern festgehalten und leicht verletzt.

Ein 47-jähriger Mann im Rollstuhl wurde von Jugendlichen bedrängt, an den Schultern festgehalten und leicht verletzt.

In einem Lift der U-Bahn-Station Nußdorfer Straße im 9. Wiener Gemeindebezirk bedrängten am gestrigen Abend, den 9. Juli 2026, drei Jugendliche einen Rollstuhlfahrer, hielten ihn an den Schultern fest und versuchten, ihm mit Gewalt seine Bauchtasche zu entreißen.

Der 47-Jährige wurde leicht verletzt

Als sich der 47-Jährige zur Wehr setzte, ließen die Burschen von ihm ab und ergriffen ohne

Beute die Flucht mit der U-Bahn. Der Mann, der leichtverletzt zurückblieb, wählte umgehend den Polizeinotruf. In Zusammenarbeit mit den Wiener Linien konnte die betreffende U-Bahn-Garnitur in der Station Währinger Straße angehalten werden, wo Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt die mutmaßlichen Täter bereits erwarteten.

Burschen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren wegen Verdachts des versuchten Raubes angezeigt

Die Jugendlichen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren wurden zunächst zur Polizeiinspektion

gebracht und anschließend ihren jeweiligen Obsorgeberechtigten übergeben. Sie wurden wegen des Verdachts des versuchten Raubes angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen.