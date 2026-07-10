91 km/h am E-Scooter: Bei Planquadrat hagelte es insgesamt 128 Anzeigen

Bei einer Schwerpunktkontrolle für E-Scooter und Fahrräder in Wien am gestrigen 9. Juli wurden zahlreiche Organmandate und Anzeigen ausgestellt. Zudem stachen der Polizei wieder etliche getunte Scooter ins Auge.

Am gestrigen Donnerstag, den 9. Juli 2026, führten die Beamte des uniformierten Fahrraddienstes der Landesverkehrsabteilung Wien einen Schwerpunkt im Raum Wien durch. Das Hauptaugenmerk lag hier auf Fahrradfahrer und E-Scooter-Lenker.

224 Organmandate, 128 Anzeigen und insgesamt 11.340 Euro an Strafen

Im Zuge des Planquadrats wurden insgesamt 224 Organmandate verhängt. Strafbeträge in Höhe von insgesamt 11.340 Euro wurden durch Organmandate eingehoben. Darüber hinaus wurden 128 Anzeigen wegen verschiedener verkehrsrechtlicher Übertretungen erstattet. Weiters wurden mehrere Rolltestungen durchgeführt, welche die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit überschritten. Festgestellte Geschwindigkeiten: 46 km/h, 59 km/h, 70 km/h und 91 km/h. Ziel der Schwerpunktaktion war es, erneut das Bewusstsein für die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln zu stärken und dadurch die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu erhöhen.