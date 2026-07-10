Der Samstag in zeigt sich in Wien von seiner strahlenden Seite

Der Samstag bringt uns wieder jede Menge Sonnenschein, auch wenn sich ab und zu ein paar Wolken dazwischenschieben.

Ab dem Mittag frischt der Nordwestwind spürbar auf und erreicht in Böen um die 40 km/h. Falls du unterwegs bist, pack am besten die Badesachen ein: Mit Höchstwerten bis zu 31 Grad wird es wieder richtig heiß.

Es bleibt überwiegend trocken

Überwiegend sonniges Wetter wird auch in Niederösterreich zeitweise von lockeren Wolken unterbrochen. Abgesehen von einem geringen Schauerrisiko in der Buckligen Welt bleibt es trocken. Der Nordwestwind weht weiterhin mäßig bis lebhaft. Die Temperaturen erreichen heiße 25 bis knapp 32 Grad, in 1500m Höhe liegt das Maximum bei 17 Grad.