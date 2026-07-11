Mann nach Badeunfall im Gänsehäufel reanimiert

Im Gänsehäufel in Wien ist es Samstagvormittag, am 11. Juli 2026, nach einem Badeunfall zu einem Großeinsatz gekommen. Ein Mann musste reanimiert werden.

Mehrere Einsatzkräfte rückten Samstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, zum Wiener Gänsehäufel aus. Auf der beliebten Insel in der Alten Donau ist nämlich ein Mann untergegangen. Der 59-Jährige musste daraufhin von den Rettungskräften reanimiert werden. Anschließend ging es für ihn mit der Rettung ins Krankenhaus. Wie es ihm geht und wie es zum Badeunfall gekommen ist, ist aktuell noch unklar.