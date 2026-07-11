16-Jähriger bedroht Mitarbeiter in Krisenzentrum mit Messer: 23-Jähriger kann auf Balkon flüchten und Notruf wählen

Alarmierende Szenen gestern Abend im 7. Wiener Gemeindebezirk: Ein Jugendlicher ging auf einen Sicherheitsmitarbeiter eines Krisenzentrums los. Dieser konnte sich am Balkon in Sicherheit bringen und einen Notruf absetzen.

Der 16-Jährige ging aus noch unbekannten Gründen auf einen 23-jährigen Mitarbeiter des Krisenzentrums los.

Der 16-Jährige ging aus noch unbekannten Gründen auf einen 23-jährigen Mitarbeiter des Krisenzentrums los.

Ein Jugendlicher soll am späten Abend des gestrigen 10. Juli 2026 in einem Krisenzentrum in Wien-Neubau einen für die Einrichtung tätigen Sicherheitsdienstmitarbeiter uns bisher ungeklärten Gründen mit einem Boxhandschuh geschlagen und anschließend unter Vorhaltung eines Küchenmessers mehrfach mit dem Umbringen bedroht haben.

Bedrohter Mitarbeiter konnte auf den Balkon flüchten und Notruf wählen

Dem 23-jährigen Mitarbeiter gelang es, sich auf den Balkon zu flüchten und von dort aus den Notruf zu wählen. Als der 16-Jährige das Messer nach dem Opfer warf, prallte dieses an der geschlossenen Balkontüre ab und konnte von einem anwesenden Betreuer gesichert werden. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt nahmen den Jugendlichen kurz darauf

vorläufig fest.

16-Jähriger angezeigt

Der 16-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der versuchten Körperverletzung angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt. Die Beantragung der Untersuchungshaft wurde in Aussicht gestellt.