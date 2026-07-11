Nach Diebstahl: 26-Jähriger schlägt auf Ladendetektiv ein und verletzt Passantin

Bei einem versuchten Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft auf der Wiener Mariahilfer Straße wurden am Freitag, den 10. Juli 2026 zwei Personen durch einen 26-Jährigen verletzt: Ein Ladendetektiv und eine unbeteiligte Passantin.

Der 26-Jährige wollte mit unbezahlter Ware im Wert von 300 Euro ein Geschäft in der Mariahilfer Straße verlassen.

Der 26-Jährige wollte mit unbezahlter Ware im Wert von 300 Euro ein Geschäft in der Mariahilfer Straße verlassen.

Nachdem ein Mann am Freitagnachmittag ein Bekleidungsgeschäft in der Mariahilfer Straße mit unbezahlter Ware im Wert von über 300 Euro verließ, nahm ein Ladendetektiv dessen Verfolgung auf. Es gelang, den mutmaßlichen Ladendieb einzuholen.

26-Jähriger verhielt sich aggressiv, stieß Ladendetektiv und unbeteiligte Passantin zu Boden

Der 26-Jährige zeigte sich jedoch äußerst aggressiv und versuchte sich loszureißen. Im Zuge dessen stieß er eine unbeteiligte Passantin und den Ladendetektiv zu Boden und schlug anschließend mehrfach auf diesen ein. Als alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, ließ der Täter von seinem Opfer ab und versuchte erneut zu flüchten.

Dieb stürzte über ein Fahrrad, konnte von Einsatzkräften angehalten werden

Dabei stürzte er über ein abgestelltes Fahrrad und konnte von den Einsatzkräften angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei der Personsdurchsuchung des 26-Jährigen fanden die Beamten Suchtgift (vermutlich Cannabiskraut und Kokain) vor und stellten dieses sicher.

Ladendetektiv und Passantin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der 25-jährige Ladendetektiv und die 46-jährige Passantin, die beide Kopf- und Armverletzungen erlitten hatten, wurden durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 26-Jährige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, der fahrlässigen Körperverletzung und nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes auf freiem Fuß angezeigt.