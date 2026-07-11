Zwei Esel verirren sich auf die Wiener Westeinfahrt: Polizisten nutzen Hosengürtel als Halfter

Aus ihrem Gehege im Lainzer Tiergarten in Wien Hietzing sind gestern Nacht zwei Esel ausgebüchst. Die Tiere verirrten sich auf die Wiener Westeinfahrt und mussten von der Polizei gesichert werden. Die Rettungsaktion war kreativ.

Die Esel konnten wohlauf mit einem Pferdeanhänger zurück in ihr Quartier gebracht werden.

Die Esel konnten wohlauf mit einem Pferdeanhänger zurück in ihr Quartier gebracht werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag fand ein nächtlicher Ausflug zweier Esel in Wien-Hietzing (13. Bezirk) ein glückliches Ende. Aufmerksame Lenker hatten die Polizei aufgrund der sich scheinbar auf die Fahrbahn der Westeinfahrt verirrten Tiere alarmiert.

Polizisten sichern Esel mit Hosengürteln, warten bis zum Eintreffen der Besitzerin

Beamte der Stadtpolizeikommanden Meidling und Fünfhaus sperrten umgehend die rechte Fahrspur und zeigten sich kreativ: Sie funktionierten kurzerhand ihre Hosengürtel zu Nothalftern, legten diese den Eseln an und sicherten die Tiere bis zum Eintreffen der inzwischen ausfindig gemachten Besitzerin.

Die beiden Tiere waren aus Gehege im Lainzer Tiergarten entwischt

Die aus einem Gehege im Lainzer Tiergarten entwischten Esel wurden mit einem Pferdeanhänger in ihr Quartier zurückgebracht. Weder Menschen noch Tiere wurden bei dem Vorfall verletzt.